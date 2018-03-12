В Чехии открылся музей геноцидов. Среди экспонатов материалы о Геноциде армян

В чешском городе Терезин 9 марта состоялось открытие музея при Центре изучения геноцидов Терезиенштадта, в котором принял участие посол Армении в Чехии Тигран Сейранян.

Церемония открытия началась с выступления художественного руководителя Центра Павла Халупа, затем выступили директор Центра, известный в Армении геноцидовед Шимон Крбец, мэр Терезина Гана Рожцова, посол Армении Т. Сейранян.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД РА, посол высоко оценил сотрудничество с П. Халупой и Ш. Крбецем в рамках деятельности проходящего с 2012 г. фестиваля «9 ворота» и Центра изучения геноцидов «Палеонтология зла» и отметил важность изучения геноцидов для предупреждения рецидивов в будущем.

Посол выразил благодарность депутатам чешского парламента за принятие резолюции об осуждении Геноцида армян. Была отмечена важная роль бывшего председателя межпарламентской группы дружбы Чехия-Армения Робина Бехниша. Посол говорил также о необходимости сотрудничества музея и Центра с Музеем-институтом Геноцида армян в Ереване.

Робин Бехниш, награжденный президентом РА медалью «Мхитар Гош» был одним из основателей музея. Он подчеркнул крайнюю важность деятельности Центра и необходимости донести до будущих поколений правду о геноцидах. «Осталось очень мало армян, переживших геноцид. Но нет в мире ни одной армянской семьи, которая бы не подверглась ему. Следовательно, сохраняя и изучая сегодняшние свидетельства, мы предупредим распространение этого зла, в том числе и через интернет», - сказал он.

Музей при Центре первый в своем роде в Чехии. Его открытие приурочено к 8-9 марта 1944 г., когда в концлагере Освенцим были убиты три с половиной тысячи жителей Терезиена, граждан Чехословакии.

В музее отражена история не только Холокоста, но и других преступлений против человечества. Среди экспонатов материалы по Геноциду армян. Руководство музея планирует в сотрудничестве с Музеем-институтом Геноцида в Ереване расширить и обогатить экспозицию армянской части.