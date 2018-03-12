Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400

РФ по просьбе Турции быстрее исполнит контракт на поставку С-400. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Начало выполнения поставки - начало 2020 года", - заявил помощник президента.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года. Между тем в ноябре 2017 года СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли сообщали, что Россия передаст Турции первую зенитную ракетную систему С-400, приобретенную Анкарой, в 2019 году.