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Султан Омана поздравил Армена Саргсяна с избранием на пост президента Армении


Султан Омана Кабус бен Саид направил поздравительную телеграмму Армену Саргсяну  в связи с избранием его Национальным собранием РА президентом страны.

Как сообщает  «Арменпресс», об этом написала  Times of Oman.

Султан направил А. Саргсяну самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, желая ему удачи в деле прогресса и процветания братского армянского народа.

Ранее А. Саргсяна поздравили президенты Польши А. Дуда, Украины – П. Порошенко, Греции – П. Павлопулос, председатель КНР Генеральный секретарь компартии Китая Си Цзиньпин, председатель-основатель  Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани,  вице-эмир Абдулла бин Хамад Аль Тани, премьер и министр внутренних дел Абдулла бин Насер бин Халифа Аль Тани и др.

Армен Саргсян приступит к исполнению обязанностей президента 9 апреля на специальном заседании НС.




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