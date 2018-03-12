Премьер Грузии прибыл в Баку с официальным визитом
В международном аэропорту Баку им. Гейдара Алиева состоялась официальная церемония встречи правительственной грузинской делегации во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.
Премьер-министра Грузии и членов государственной делегации встречал вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов.
Глава правительства Грузии проведет встречу лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позже встретится со своим азербайджанским коллегой, премьер-министром страны Артуром Расизаде и проведет расширенную встречу с участием членов правительств обеих стран.
Главу правительства Грузии будут сопровождать министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе и депутаты парламента Грузии.