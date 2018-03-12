В Армении 15-17 марта временами будет идти дождь

В Армении днем 12 марта в отдельных районах, 15-17 марта в большинстве районов временами ожидаются дождь и гроза, 13-14 погода будет без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, ветер будет с юго-запада, скоростью 3-8 м/сек. Температура воздуха, особенно ночью, постепенно поднимется на 3-5 градусов.

В Ереване днем 12 марта, 13-14 марта ожидается погода без осадков. 15-17 марта время от времени ожидаются дождь и гроза. 16 марта ветер усилится до 15-17 м/сек.