В Стокгольмском институте заявили, что крупнейшими экспортерами оружия остаются США и РФ

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2013 по 2017 год оставались США и Россия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 74% от общего объема продаж вооружений, на долю вместе взятых США и России - 56%.

Согласно приведенным в документе данным, с начала 2000-х продажи в мире неуклонно росли. В 2013-2017 годах они увеличились по сравнению с 2008-2012 годами на 10%.

Однако в разных регионах положение неодинаковое. Если в странах Азии и Океании объемы военных поставок в 2008-2012 и 2013-2017 годах увеличивались, то в Африке, обеих Америках и Европе они продемонстрировали некоторое сокращение.

В 2013-2017 годах доля России составила 22% от глобального экспорта вооружений, продажи в указанный период по сравнению с 2008-2012 годами сократились на 7,1%. Эксперты СИПРИ объясняют это снижением объемов поставок ряду основных покупателей. Так, например, Китай и Алжир продолжали получать российское оружие, однако его количество было меньше, чем в предыдущий отрезок времени. Если в 2013 году осуществлялись крупные поставки Венесуэле, то в 2015-2017 годах они были незначительными.

В 2013-2017 годах Россия продавала продукцию своего ВПК 47 странам. 58% пришлись на трех основных партнеров: Индию (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

На региональном уровне распределение российского военного экспорта следующее: Азия и Океания - 66%, Африка - 13%, Ближний Восток - 11%, Европа - 6,25%, Северная и Южная Америка - 4,2%.

Доля Соединенных Штатов составила 34%, что означает рост их военного экспорта в 2013-2017 годах по сравнению с 2008-2012 годами на 25%. В этот период американцы поставляли крупные системы вооружения в 98 стран. 49% пришлись на государства Ближнего Востока.

По словам директора программы вооружений и военных расходов СИПРИ Од Флёран, американские поставки, которые были осуществлены в 2013-2017 гг. в соответствии с подписанными при администрации Барака Обамы контрактами, достигли рекордно высокого уровня за время, прошедшее с конца 1990-х годов. А благодаря сделкам, заключенным в 2017 году, в обозримой перспективе США останутся самым крупным военным экспортером в мире.

Франция в 2013-2017 годы по сравнению с 2008-2012 годами показала прирост в 17%, а экспорт Германии упал на 14%, хотя ее продажи в ближневосточные страны и увеличились на 109%.

Китай, являющийся пятым крупнейшим экспортером вооружений, в 2013-2017 годах по сравнению с 2008-2012 годами нарастил объемы на 38%. В 2013-2017 годах главным получателем его продукции был Пакистан. Также увеличили закупки китайского оружия Алжир и Бангладеш.

На фоне вовлеченности большинства государств Ближнего Востока в конфликты поставки оружия в этот регион в 2013-2017 годах по сравнению с 2008-2012 годами выросли на 103% и составили 32% от мирового объема в 2013-2017 годах.

"Масштабный ожесточенный конфликт на Ближнем Востоке и озабоченность правами человека вызывали в Европе и Северной Америке политические дискуссии об ограничении продажи оружия, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Питер Виземан. - Между тем и США, и европейские страны остаются главными экспортерами вооружений в регион, и на них приходится 98% оружия, приобретенного Саудовской Аравией".

Самым крупным покупателем вооружений в мире в 2013-2017 годах оказалась Индия, на которую пришлось 12% мирового объема. В период 2008-2012 - 2013-2017 ее импорт увеличился на 24%. В 2013-2017 годах 62% приобретенного республикой оружия поставила Россия. За ней идут США.

Что касается Пакистана, с которым у Индии сохраняются напряженные отношения, то за аналогичный период времени он сократил свои закупки на 36%, и в общей структуре торговли вооружениями на него как импортера приходится лишь 2,8%. В 2013-2017 годах по сравнению с 2008-2012 годами пакистанские закупки в США снизились на 76%.

В 2013-2017 годах Саудовская Аравия была вторым крупнейшим импортером вооружений в мире (10%), увеличив объемы закупок по сравнению с 2008-2012 гг. на 225%. Следующий за ней Египет (4,5%) нарастил свой военный импорт на 215%. Четвертую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты (4,4%).