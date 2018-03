СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост

Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в городском округе Ваньюань (юго-западная китайская провинция Сычуань). Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, это самое высокое по этому показателю подобное сооружение на территории страны.

По данным телеканала, все желающие могут "пощекотать себе нервы" прогулкой между двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей, что соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.

Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самый длинный стеклянный пешеходный мост был открыт в Китае 24 декабря 2017 года в провинции Хэбэй. Его длина составляет 488 метров, а ширина - около двух.

