Известны все победители первенства Армении по самбо

В Ереване прошло первенство Армении 2018 г. по самбо среди взрослых.

Как сообщает «Арменпресс», в праздничные дни в Ереване прошло первенство Армении по самбо, в котором приняли участие около 70 спортсменов изз Еревана, Араратской, Котайкской, Тавушской, Ширакской, Лорийской областей и Республики Арцаха.

В своих весовых категориях чемпионами стали Т. Киракосян (52 кг., Ванадзор), М. Манукян (57 кг., Гюмри), Г.Мальян (62 кг., Гюмри), Р. Манукян (68 кг., Спитак), А. Казарян (74 кг., Ванадзор), Д. Григорян (82 кг., Арцах), Г. Саакян (90 кг., Гюмри), Г. Гюнашян (100 кг., Ереван) и А. Буниатян (+100 кг., Спитак).