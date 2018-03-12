На сцене должна быть тайна. Владимиру Мсряну Сегодня исполнилось бы 80 лет

Знаменитому народному артисту Арм. ССР Владимиру Мсряну, долгие годы блиставшему на сцене в «Гамлете», «Игроке», «Забыть Герострата», «Зове богов» и других постановках, сегодня исполнилось бы 80 лет.

В беседе с «Арменпресс» артистка драмтеатра им. Р. Капланяна, заслуженная артистка РА Луиза Гамбарян, игравшая с В. Мсряном на одной сцене, говорит, что вспоминая В. Мсряна, невольно улыбается, переносится в те не столь далекие и светлые времена, когда он был еще жив и артисты жили, очарованные этим необычным и интересным человеком.

«Мсрян был одним из моих учителей, человеком, который научил меня уважать искусство. Он требовал быть простым в жизни, естественным. Он считал, что граница между жизнью и сценой должна быть четкой; не надо ничего переносить из жизни на сцену и наоборот. На сцене должна быть тайна, а в жизни нужно избегать фальши», - сказала артистка.

Она часто бывала на гастролях с В. Мсряном в США, Иране других странах. Великий артист умел держать себя на равных со всеми, даже с начинающими.

«Часто наступает время, когда творческий человек выкладывает все, чему он научился, собрал за годы жизни. Владимир Мсрян никогда не останавливался, он всегда был полом новых идей. Играть с ним на одной сцене было высшим наслаждением. Мсрян на сцене был сама непосредственность. Он вел своих партнеров за руку к вершинам мастерства. Ничего не могло ему помешать. Я даже забывала, что играю с великим артистом», - заключила Л. Гамбарян.

Владимир Мсрян родился в Орджоникидзе (теперь Владикавказ). В 1958-1962 гг. учился на актерском факультете Ереванского художественно-театрального института в мастерской Армена Гулакяна. Работал в театре Юного зрителя, русском драмтеатре им. Станиславского, драмтеатре им. Г. Капланяна. Сыграл не один десяток главных ролей, сотрудничал с «Арменфильмом», «Таджикфильмом», «Болгарфильмом» и др. киностудиями. Снимался в картинах «Возвращение», «Односельчане», «Председатель ревкома», «Замок», «Николо Паганини» и др.

В 1982 г. был удостоен Государственной премии Арм. ССР, в 1987 г. – звания народного артиста Армении, в 1998 г. – ордена «Мовсес Хоренаци».