Маск анонсировал первые полеты на Марс в 2019 году

Компания Space X будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году, рассказал ее основатель Илон Маск. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет в воскресенье Independent.

"Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс", - заявил он, выступая на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас. "Я думаю, мы сможем осуществить первые короткие полеты, туда-обратно, в первой половине следующего года".

Ранее сообщалось, что Space X запланировала первый полет на Марс на 2022 год. Для этого компания разрабатывает новую сверхтяжелую ракету - Big Falcon Rocket, на борту которой поместится до 120 человек. Она сможет безопасно приземляться даже в случае отказа одного из двигателей, а также осуществлять дозаправку в космосе.