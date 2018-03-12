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Спикер МИД РА Т. Балаян: Азербайджан нарушил взятые на себя перед СБСЕ обязательства, проводя военные учения


Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам ОБСЕ о проведении военных учений.

Как сообщает  «Арменпресс», об этом написал в своем микроблоге в твиттере  спикер МИД РА Т. Балаян.

«Азербайджан начал учения (самое многолюдное событие в рамках кампании по “перевыборам” президента страны) с вопиющего нарушения взятого перед ОБСЕ обязательства: не поставив об этом в известность страны–члены ОБСЕ”, -  написал Т. Балаян.

По приказу президента Азербайджана И. Алиева 12-17 марта в стране пройдут военные учения.




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