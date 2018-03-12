Спикер МИД РА Т. Балаян: Азербайджан нарушил взятые на себя перед СБСЕ обязательства, проводя военные учения
12:09, 12 Март, 2018
Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам ОБСЕ о проведении военных учений.
Как сообщает «Арменпресс», об этом написал в своем микроблоге в твиттере спикер МИД РА Т. Балаян.
«Азербайджан начал учения (самое многолюдное событие в рамках кампании по “перевыборам” президента страны) с вопиющего нарушения взятого перед ОБСЕ обязательства: не поставив об этом в известность страны–члены ОБСЕ”, - написал Т. Балаян.
По приказу президента Азербайджана И. Алиева 12-17 марта в стране пройдут военные учения.
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