Спикер МИД РА Т. Балаян: Азербайджан нарушил взятые на себя перед СБСЕ обязательства, проводя военные учения

Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам ОБСЕ о проведении военных учений.

Как сообщает «Арменпресс», об этом написал в своем микроблоге в твиттере спикер МИД РА Т. Балаян.

«Азербайджан начал учения (самое многолюдное событие в рамках кампании по “перевыборам” президента страны) с вопиющего нарушения взятого перед ОБСЕ обязательства: не поставив об этом в известность страны–члены ОБСЕ”, - написал Т. Балаян.

По приказу президента Азербайджана И. Алиева 12-17 марта в стране пройдут военные учения.