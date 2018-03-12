В поселке Дебет беспартийный кандидат победил на выборах в органы местного самоуправления, обойдя кандидатов от правящих РПА и АРФД, а также оппозиционной ППА

В 14 общинах 6 областей Армении 11 марта прошли выборы глав ОМС. Как сообщает «Арменпресс», ЦИК подвел предварительные итоги выборов.

В 10 общинах победили представители правящей партии РПА, в двух – оппозиционной ППА, в двух – беспартийные кандидаты, в 12 общинах выборы были безальтернативными. В общине Дебет Лорийской области были выдвинуты 4 кандидата; беспартийный А. Казарян, член ППА – Ю. Назлуханян, член РПА К. Петросян и член АРФД А. Саргсян. Победу одержал беспартийный А. Казарян, обойдя своих соперников.