Скончался легендарный британский комик Кен Додд

Легендарный комик Кен Додд скончался в Великобритании в возрасте 90 лет спустя два дня после свадьбы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на агента Додда.

Как пишет издание, Додд скончался в воскресенье в своем доме в Ливерпуле. В трагический момент жена была рядом с ним.

В конце февраля комика выписали из больницы после затяжной болезни. Шесть недель он боролся с легочной инфекцией.

Додд известен своими ролями в картинах "Алиса в стране чудес" (1999 год) и "Доктор Кто" (1963-1989 годы). В 1982 году он был удостоен Ордена Британской империи.