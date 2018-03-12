Трамп назвал условия выхода США из иранской ядерной сделки

США выйдут из реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана, если Германия, Франция и Великобритания не согласятся на внесение в него существенных корректив. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило издание Axios.

Согласно сообщению, это заявление американский президент сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 5 марта в Вашингтоне.

По мнению Трампа, три упомянутых участника ядерной сделки с Ираном в ходе дискуссий на эту тему пока согласились лишь на "косметические поправки" к соглашению, в то время как вашингтонская администрация добивается "значительных изменений".

Президент США установил в качестве крайнего срока внесения требуемых им изменений в соглашение 12 мая 2018 года.

Соглашение "шестерки" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция и США при президенте Бараке Обаме) с Ираном было достигнуто в июле 2015 года и впоследствии ободрено Совбезом ООН. Трамп с приходом к власти многократно называл его "плохим" и заявлял о намерениях выйти из него.

Против пересмотра соглашения решительно выступают Россия и Китай, Иран настаивает на том, что достигнутые договоренности пересмотру не подлежат. МАГАТЭ, проверяющее соблюдения Тегераном условий СВПД, подтверждает, что нарушений с иранской стороны не выявлено.