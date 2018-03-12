Вице-премьер ОАЭ и руководитель аппарата президента Армении обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Вице-премьер ОАЭ шейх Мансур бин Заед Ал Нахьян принял 11 марта в Абу Даби руководителя аппарата президента Республики Армения Армена Геворгяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Emirates News Agency.

Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных связей. Во время встречи они обсудили также имеющие двусторонний интерес региональные и глобальные вопросы.