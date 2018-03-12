В Араратской области на выборах в органы местного самоуправления в 8 общинах победили действующие главы общин
Как сообщает «Арменпресс», в 8 общинах Араратской области – в Егегнаване, Дарбнике, Зораке, Хачпаре, Айанисте, Низами, Норамарге, Саят-Нове и Сисе прошли выборы глав органов местного самоуправления и советов старейшин, на которых победу одержали действующие главы общин.
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