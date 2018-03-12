Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 с песней I Won't Break, презентация композиции состоялась в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на Евровидении-2018, которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

"Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются. <…> Это песня прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала.