Армянские студенты встретились с министром толерантности ОАЭ

По инициативе посольства Армении в ОАЭ находящиеся в этой стране в рамках 7-дневного учебного визита студенты факультета востоковедения ЕрГУ встретились с министром толерантности ОАЭ шейхом Найяном бен Мубараком аль-Найяном.

Как передает «Арменпресс», во время встречи студенты поделились своими впечатлениями от атмосферы безопасности, этнокультурного и религиозного разнообразия, что свидетельствует об атмосфере толерантности в стране.

Министр, в свою очередь, высоко оценил уровень владения студентами арабским языком, знания арабской культуры и истории арабского народа. Он отметил, что ОАЭ являются толерантной страной, указав, что в ней мирно живут представители более 200 наций и народностей, между которыми нет религиозной либо какой-то иной вражды.

После встречи студенты посетили знаменитую мечеть Зайед. Они побывали также в университете Шарджи, в городе Аль-Айне на границе с Оманом.

18 декабря на кафедре арабского языка ЕрГУ состоялось мероприятие, посвященное Международному дню арабского языка, на котором присутствовали послы арабских стран в РА, в том числе и посол ОАЭ Джассем Мохаммад аль-Касими. Студенты продемонстрировали свое знание арабского языка, арабской литературы и культуры, затем был проведен конкурс сочинений, посвященных арабскому языку.

По инициативе посла ОАЭ, участники конкурса получили возможность принять участие в учебной программе, целью которой является стимулирование изучения арабского армянскими студентами и их ознакомление с историей и культурой ОАЭ.