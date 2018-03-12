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Айк Казазян признан лучшим знатоком команды Елены Потаниной “Что, где, когда”


Лучшим игроком выходящей в эфире Первого канала телеигры “Что, где, когда” признан Айк Казазян.

По сообщению «Арменпресс», в телеигре “Что, где, когда”, транслировавшейся по Первому каналу, команда Елены Потаниной в составе М. Карпука, А. Коробейника, Р. Оркодашвили, И. Метревели, А. Казазяна играла с телезрителями. Игру команда проиграла со счетом 3:6. Лучшим знатоком команды был признан А. Казарян, которому вручили приз “Хрустальный атом”.




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