Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене


Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция города в Twitter.

"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил травму плеча, он доставлен в больницу. Мотивы нападавшего пока не называются.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации