Белый дом представил программу борьбы со школьными стрелками

Белый дом в воскресенье вечером представил комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности в школах; в частности, предлагается обучать учителей пользоваться огнестрельным оружием. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Hill.

Для этого минюст США должен обеспечить взаимодействие между школами и правоохранительными органами во всех штатах. Обучение учителей и школьного персонала будет проходить на добровольной основе, отметили в администрации. Помимо этого, предлагается привлекать в сферу образования бывших военных.

Белый дом также призвал законодателей наделить полицию полномочиями превентивно изымать оружие у лиц, которые представляют опасность для себя и окружающих.

Для решения вопросов безопасности в американских школах создается специальная комиссия, которую возглавит министр образования Бэтси Девос.