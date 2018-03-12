СМИ: лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщила южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации главы Республики Корея.

"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - рассказал источник издания. Он также уточнил, что о данном намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с Дональдом Трампом, добавил источник.