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СМИ: лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США


Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщила южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации главы Республики Корея.

"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - рассказал источник издания. Он также уточнил, что о данном намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с Дональдом Трампом, добавил источник.





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