В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли два человека

Полиция подтвердила гибель двух человек в катастрофе частного прогулочного вертолета, упавшего в воскресенье в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. На борту находились шесть человек, включая пилота. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили начальник Управления полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил и начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро на пресс-конференции, организованной на набережной Манхэттена. Трансляцию вел телеканал NY1.

"На вертолете находились шестеро человек, включая пилота, который выбрался самостоятельно. Остальным пятерым этого сделать не удалось. Полиция и водолазы извлекли пятерых человек, трое из которых госпитализированы в критическом состоянии, а двое скончались", - уточнил Нигро. По его словам, спасшийся летчик был доставлен в больницу на обследование и чувствует себя нормально.

Как информировал шеф полиции Нью-Йорка, вертолет совершил жесткую посадку и полностью затонул. "Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей", - уточнил О'Нил. По его словам, в спасательной операции принимали участие полицейские, водолазы и сотрудники Береговой охраны США.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt