Участники демонстраций в поддержку курдов прервали работу вокзалов в Лондоне и Манчестере

Работа лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс, а также вокзала Пиккадилли в Манчестере была временно прервана в воскресенье из-за демонстраций в поддержку курдов в Африне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом информировали в Twitter железнодорожная ассоциация National Rail и Транспортная полиция Манчестера.

Первым стал инцидент на центральном манчестерском вокзале Пиккадилли, где примерно одна сотня активистов со знаменами "Сил народной самообороны" и транспарантами с лозунгом "Заставьте Турцию прекратить помощь террористам ИГИЛ " прорвались на платформы и железнодорожные пути. Стражам порядка удалось мирно вывести демонстрантов из зоны движения поездов лишь спустя полтора часа после начала этой акции, в результате чего график движения пассажирских составов оказался сбит.

Затем еще одна акция протеста против действий Анкары прошла у входа на лондонский вокзал Кингс-Кросс. И хотя в столице, в отличие от Манчестера, полиции удалось предотвратить прорыв демонстрантов на платформы, работу станции пришлось также ненадолго приостановить.