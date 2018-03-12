СМИ: все пассажиры и экипаж разбившегося в Иране самолета погибли

Поисковые отряды добрались до места катастрофы частного турецкого самолета в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Fars со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны. По словам его представителей, на месте падения лайнера обнаружены обгоревшие останки 11 человек - восьми пассажиров и троих членов экипажа. Для их идентификации потребуется анализ ДНК.

В поисково-спасательной операции были задействованы несколько специальных бригад, а также альпинисты и пожарные. Обломки самолета находятся на высоте около 400-500 метров над уровнем моря, практически на краю скалы, пожар на месте крушения еще продолжается, и, как отмечают специалисты, из-за условий местности существует угроза распространения огня.

Соболезнования в связи с трагедией уже выразил от имени иранского руководства официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми. По его словам, "сразу после случившегося к месту катастрофы, несмотря на сложные погодные условия, были направлены поисково-спасательные бригады". Они добирались несколько часов.

Частный самолет, принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran, следовал из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул и исчез с экранов радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе на юго-западе страны в 400 км от Тегерана. По последним данным иранских СМИ, самолет врезался в гору вблизи города Киар в провинции Чехармехаль и Бахтиария и загорелся.

На его борту находилась 28-летняя дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран. Вместе с семью подругами она возвращались с отдыха в Эмиратах. 28 марта должна была состояться свадьба наследницы крупной финансовой империи.