СМИ: сирийские войска разделили Восточную Гуту на две зоны

Бойцы сирийской армии освободили в воскресенье населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 км от Дамаска). Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, правительственные силы в ходе проведенной операции разделили регион, расположенный на подступах к столице, на северную и южную зоны, чтобы создать условия для безопасного выхода населения через гуманитарные коридоры Джисрейн - Млеха и Эль-Вафидин.

Войскам удалось перекрыть линии снабжения бандформирований, обороняющихся в городе-спутнике Дума (12 км от Дамаска), а также соединиться с гарнизоном, который был блокирован боевиками на окраине Харасты.

Как передало агентство SANA, сотни людей вышли в воскресенье на демонстрации, состоявшиеся в Сакбе и Хамурии в Восточной Гуте. Их участники призвали сирийскую армию взять под защиту эти населенные пункты и изгнать оттуда вооруженные группировки.

По сведениям телестанции Al-Manar, войска контролируют сейчас 54% территории Восточной Гуты.