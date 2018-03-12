Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

В Армении впервые около 300 сортов винограда получат свои паспорта


В Армении впервые стартовала программа, по которой будут паспортизированы около 300 культурных и дикорастущих местных сортов винограда. Программа реализуется для сортов, высаженных в показательном саду, основанном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).  Oб этом сообщила  в беседе с «Арменпресс» директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян, добавив, что обработка и сохранение сада FAO поручила им. « Мы собрали 298 культурных и дикорастущих местных сортов винограда. Сейчас проводим фенотипические и генотипические исследования совместно с Институтом цитологии для создания паспорта каждого сорта. Будет создана также электронная справочная база, где будет собрана вся информация. Подобная программа в Армении осуществляется впервые», – сказала он и добавила, что информация будет доступна всем желающим еще и в виде книги.

 По ее словам, в коллекционном саду  FAO реализует также программу филлоксероустойчивых черенков, для которой основала рассадник. «В 2019 г. он, вероятно, будет передан нам и здесь нам предстоит большая  работа. Вы знаете, некоторые районы заражены филлоксерой и мы должны быть готовы к тому, чтобы раздать фермерам филлоксероустойчивые черенки».

Показательно-коллекционный сад находится в г. Вагаршапате, возле Института агрономии. Показательный сад основан 3 г. назад, коллекционный – 2 г. назад.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации