В Армении впервые около 300 сортов винограда получат свои паспорта

В Армении впервые стартовала программа, по которой будут паспортизированы около 300 культурных и дикорастущих местных сортов винограда. Программа реализуется для сортов, высаженных в показательном саду, основанном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). Oб этом сообщила в беседе с «Арменпресс» директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян, добавив, что обработка и сохранение сада FAO поручила им. « Мы собрали 298 культурных и дикорастущих местных сортов винограда. Сейчас проводим фенотипические и генотипические исследования совместно с Институтом цитологии для создания паспорта каждого сорта. Будет создана также электронная справочная база, где будет собрана вся информация. Подобная программа в Армении осуществляется впервые», – сказала он и добавила, что информация будет доступна всем желающим еще и в виде книги.

По ее словам, в коллекционном саду FAO реализует также программу филлоксероустойчивых черенков, для которой основала рассадник. «В 2019 г. он, вероятно, будет передан нам и здесь нам предстоит большая работа. Вы знаете, некоторые районы заражены филлоксерой и мы должны быть готовы к тому, чтобы раздать фермерам филлоксероустойчивые черенки».

Показательно-коллекционный сад находится в г. Вагаршапате, возле Института агрономии. Показательный сад основан 3 г. назад, коллекционный – 2 г. назад.