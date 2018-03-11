Второй  тур Турнире претендентов – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии второго тура.

Как передает Арменпресс, лидер армянских шахмат и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет черными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Следующие пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.