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Второй  тур Турнире претендентов – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


На Турнире претендентов в Берлине начались партии второго тура.

Как передает Арменпресс, лидер армянских шахмат и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян играет черными  с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Следующие  пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.

 




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