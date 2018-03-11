Второй тур Турнире претендентов – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18:00, 11 Март, 2018
На Турнире претендентов в Берлине начались партии второго тура.
Как передает Арменпресс, лидер армянских шахмат и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет черными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.
Следующие пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.
Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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