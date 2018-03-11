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Все дороги межгосударственного и республиканского значения  открыты


По данным на 17:00 часов 11 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, на территории Армении все дороги межгосударственного и республиканского значения  открыты.

 




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