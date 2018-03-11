По данным на 17:00 часов 11 марта, на всех дорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, на территории Армении все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.