Известен стартовый состав Arsenal-а

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» - «Уотфорд».

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле в следующем составе: Чех, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Мустафи, Колашинац, Эль-Ненни, Джака, Озил, Айвоби, Мхитарян, Обамеянг.

Начало матча - 17:30 по ереванскому времени.