Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Известен стартовый состав Arsenal-а


Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» - «Уотфорд».

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле  в  следующем составе: Чех, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Мустафи, Колашинац, Эль-Ненни, Джака, Озил, Айвоби, Мхитарян, Обамеянг.

Начало матча - 17:30 по ереванскому  времени.

 




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