Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

В 9 общинах Масисского района проголосовали 25% избирателей


В 9 общинах Араратской области – Егегнаване, Дарбнике, Дзораке, Хачпаре, Айанисте, Низами, Норамарге, Саят-Нова и Сисе 11 марта  проходят выборы органов местного самоуправления. 

Как сообщил Арменпресс глава ИК 11-го и/у Аветис Аветисян, по данным на  14:00 часов, в 9 общинах Масисского района из 12108 граждан, имеющих право голоса, свой  гражданский долг выполнили 2865 человек. «Выборы  проходят спокойно. Трудностей не  возникало, даже технических», - сказал он.

Глава  ИК 13-го и/у Масисского района Овик Гаспарян сообщил, что по данным на  14:00 часов, в общине Егегнаван из 1079 граждан, имеющих право голоса, свой  гражданский долг выполнили 344 человек.

В Норамарге на пост главы  общины  претендуют трое – Армен Геворкян, Арман Тадевосян и Арсен Каграманян. В остальных 8 общинах по одному кандидату: в Егегнаване – Овсеп Казарян, в Дарбнике – Давид Гзирян, в Дзораке – Манук Малоян, в Хачпаре – Казар Мартиросян, в Айанисте – Балабек Саркисян, в Низами – Арутюн Карапетян, в Саят Нова – Размик  Алавердян, в Сисе – Армен Егиян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации