Богатый на голы матч «Пюник»-«Арарат» завершился вничью

В рамках 18 тура «Пюник» померился с «Араратом» силами.

Как передает Арменпресс, этот богатый на голы матч завершился вничью (3:3). В составе «Пюника» отличились Роберт Акопян и Дриса Диарасуба, ставший автором дубля. В «Арарате» хет-трик оформил Гегам Тумбарян.

В первой игре тура «Ширак» принял у себя «Гандзасар Капан» и победил со счетом 2:1.

Фото FC Pyunik