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Богатый на голы матч «Пюник»-«Арарат» завершился вничью


В рамках 18 тура «Пюник» померился с «Араратом» силами.

Как  передает Арменпресс, этот богатый на голы матч завершился вничью (3:3). В составе «Пюника» отличились Роберт Акопян и Дриса Диарасуба, ставший автором дубля. В  «Арарате» хет-трик оформил Гегам Тумбарян.

В первой игре тура «Ширак» принял у  себя «Гандзасар Капан» и победил со счетом 2:1.

 

Фото   FC Pyunik

 




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