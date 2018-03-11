Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Ованисян и Малакян  участвовали в первом туре  первенства Казахстана


Члены  национальной  сборной  Армении Камо Ованисян и Эдгар Малакян участвовали в игре  «Жетису».

Как  предает Арменпресс, в Казахстане стартовало первенство по футболу. «Жетису», в которой  играют Ованисян и Малакян , в первом туре  играл с «Тоболом» и уступил с минимальным счетом.

Камо Ованисян и Эдгар Малакян были в стартовом составе и провели всю игру.

По итогам первого тура «Жетису» на 11 месте.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации