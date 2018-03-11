Ованисян и Малакян участвовали в первом туре первенства Казахстана
Члены национальной сборной Армении Камо Ованисян и Эдгар Малакян участвовали в игре «Жетису».
Как предает Арменпресс, в Казахстане стартовало первенство по футболу. «Жетису», в которой играют Ованисян и Малакян , в первом туре играл с «Тоболом» и уступил с минимальным счетом.
Камо Ованисян и Эдгар Малакян были в стартовом составе и провели всю игру.
По итогам первого тура «Жетису» на 11 месте.
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