Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

В Вардакаре в голосовании приняли участие 85 избирателей из 477  


11 марта в общине Вардакар Ширакской области выбирают 5  членов  совета  старейшин. Из 6 кандидатов 1 взял самоотвод, так что выборной  борьбы  не  будет. В 8.00 часов утра по установленному  Избирательным кодексом порядку, открылся единственный  избирательный участок общины и принял первых избирателей.  

Как сообщил Арменпресс начальник  отдела местного самоуправления и общинных услуг Ширакской  областной администрации Рубен Арутюнян, по данным на  14:30 часов, из 477 граждан, имеющих право голоса, свой  гражданский долг выполнили 85 человек. «Правда, на данный момент активность не очень высокая, но еще весь день впереди», - сказал Арутюнян, заверив, что голосование проходит нормально, жалоб и сигналов не.

 

Арменуи Мхоян




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации