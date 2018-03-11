В Вардакаре в голосовании приняли участие 85 избирателей из 477  

11 марта в общине Вардакар Ширакской области выбирают 5 членов совета старейшин. Из 6 кандидатов 1 взял самоотвод, так что выборной борьбы не будет. В 8.00 часов утра по установленному Избирательным кодексом порядку, открылся единственный избирательный участок общины и принял первых избирателей.

Как сообщил Арменпресс начальник отдела местного самоуправления и общинных услуг Ширакской областной администрации Рубен Арутюнян, по данным на 14:30 часов, из 477 граждан, имеющих право голоса, свой гражданский долг выполнили 85 человек. «Правда, на данный момент активность не очень высокая, но еще весь день впереди», - сказал Арутюнян, заверив, что голосование проходит нормально, жалоб и сигналов не.

Арменуи Мхоян