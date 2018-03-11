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Премьер Карен Карапетян посетит Ливан с официальным визитом 


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 марта посетит Ливан с двухдневным  официальным визитом.

В рамках визита глава правительства проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Берри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, состоятся также встречи Карена Карапетяна  с представителями бизнес-кругов и армянской  диаспоры.

 




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