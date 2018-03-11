Премьер Карен Карапетян посетит Ливан с официальным визитом
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 марта посетит Ливан с двухдневным официальным визитом.
В рамках визита глава правительства проведет встречи с высшим руководством Ливана – президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Берри.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, состоятся также встречи Карена Карапетяна с представителями бизнес-кругов и армянской диаспоры.
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