Диалог о мирных жителях Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки

Переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки: боевики рассматривают возможность вывода из района нескольких десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями. Об этом заявил в воскресенье журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимир Золотухин.



"Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сообщил Золотухин.

В пятницу 13 боевиков вышли из Восточной Гуты, воспользовавшись гуманитарным коридором. Они отправлены в Идлиб. "Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем", - отметил генерал.

Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 09:00 по местному времени (11։00 по ереванскому времени). В настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Однако террористы продолжают блокировать проходы к ним.

Фото - REUTERS/Bassam Khabieh