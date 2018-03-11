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После долгого перерыва Эдгар Манучарян вновь сыграл в составе «Урала»


Член национальной сборной  Армении Эдгар Манучарян вновь вышел на поле.

Как передает Арменпресс, после долгого перерыва Эдгар Манучарян вновь сыграл в составе «Урала». Молодежный  состав команды в 22 туре проиграл в матче с молодежным составом московского «Локомотива» со счетом 1:4.

Манучарян  был в стартовом составе и  играл в  первом тайме. В последний  раз он играл за «Урал» в декабре-2017.




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