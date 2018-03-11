Член национальной сборной Армении Эдгар Манучарян вновь вышел на поле.

Как передает Арменпресс, после долгого перерыва Эдгар Манучарян вновь сыграл в составе «Урала». Молодежный состав команды в 22 туре проиграл в матче с молодежным составом московского «Локомотива» со счетом 1:4.

Манучарян был в стартовом составе и играл в первом тайме. В последний раз он играл за «Урал» в декабре-2017.