Огонь нанес большой  ущерб пункту автотехобслуживания, сгорел автомобиль

10 марта в 21:32 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в пункте автотехобслуживания близ бывшего завода по производству роботов на ереванской улице Раффи вспыхнуло пламя, внутри есть автомобили. Необходима помощь спасателей.

На место выехали 7 боевых расчетов.

Выяснилось, что возгорание произошло в сушилке пункта DG автотехобслуживания по адресу ул. Шерами 98/8.

Огонь был купирован в 22:07 часов, потушен – в 22:12.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в сушилке пункта DG автотехобслуживания полностью сгорела машина Grand Cherokee г/н 12 AT 112, обгорело оборудование сушилки, крыша (около 70 кв/м) и облицовка, висячий потолок (около 70 кв/м) пункта замены масла (около 70 кв/м) и осмотра (около 10 кв/м).