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Огонь нанес большой  ущерб пункту автотехобслуживания, сгорел автомобиль


10 марта в 21:32 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в пункте автотехобслуживания близ бывшего завода по производству  роботов  на ереванской  улице Раффи вспыхнуло пламя, внутри есть автомобили. Необходима  помощь спасателей.

На  место выехали 7  боевых расчетов. 

Выяснилось, что возгорание  произошло в сушилке пункта DG  автотехобслуживания по адресу ул. Шерами 98/8.

Огонь был купирован в  22:07 часов, потушен – в 22:12.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в сушилке пункта DG  автотехобслуживания полностью сгорела машина Grand Cherokee г/н 12 AT 112, обгорело оборудование сушилки, крыша (около 70 кв/м) и облицовка, висячий потолок (около 70 кв/м) пункта замены  масла (около 70 кв/м) и  осмотра (около 10 кв/м).




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