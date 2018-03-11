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Пожарные потушили огонь  в Иджеване


10 марта в 22:16 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ церкви на  улице Асланяна в городе  Иджеван Тавушской  области горит дом. 

На  место выехали 2  боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание  произошло в хлеву дома.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 22:37 часов, потушен – в 22:47. Сгорели деревянные  детали крыши хлева (около 3 кв/м).




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