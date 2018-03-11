Пожарные потушили огонь  в Иджеване

10 марта в 22:16 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ церкви на улице Асланяна в городе Иджеван Тавушской области горит дом.

На место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание произошло в хлеву дома.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 22:37 часов, потушен – в 22:47. Сгорели деревянные детали крыши хлева (около 3 кв/м).