Лидер армянских шахмат, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян примет участие во всех турнирах Grand Chess Tour.

Как передает Арменпресс, организаторы опубликовали имена 10 участников: Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Фабиано Накамура, Александр Грищук, Сергей Карякин, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Уэсои Со, Максим Вашье-Лаграв.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен и экс-чемпион Владимир Крамни к отказались от участия в турнирах Grand Chess Tour.