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Левон Аронян примет участие  во всех турнирах Grand Chess Tour


Лидер армянских шахмат, действующий  обладатель Кубка мира  Левон Аронян примет участие  во всех турнирах Grand Chess Tour.

Как  передает Арменпресс, организаторы  опубликовали имена 10 участников: Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Фабиано Накамура, Александр Грищук, Сергей  Карякин, Шахрияр Мамедьяров, Хикару  Накамура, Уэсои Со, Максим Вашье-Лаграв.

Действующий  чемпион мира Магнус Карлсен и экс-чемпион Владимир Крамни к  отказались от участия в турнирах Grand Chess Tour.




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