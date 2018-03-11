Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Температура   воздуха в Армении  существенно не изменится


На территории Армении 11 марта днем, 12-14 марта и 15 марта днем ожидается погода без осадков. 15 марта ночью и 16 марта   время от времени ожидаются осадки. 

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура   воздуха существенно не изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС,   в   Ереване 11 марта днем, 12-14 марта и 15 марта днем ожидается погода без осадков.  15 марта ночью и 16 марта   время от времени ожидаются осадки в виде дождя.




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