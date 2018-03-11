Температура   воздуха в Армении  существенно не изменится

На территории Армении 11 марта днем, 12-14 марта и 15 марта днем ожидается погода без осадков. 15 марта ночью и 16 марта время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС, в Ереване 11 марта днем, 12-14 марта и 15 марта днем ожидается погода без осадков. 15 марта ночью и 16 марта время от времени ожидаются осадки в виде дождя.