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Серена Уильямс вышла в 3-й круг турнира в Индиана-Уэльсе


Многократная победительница «Большого шлема» Серена Уильямс вышла в 3-й круг турнира в Индиана-Уэльсе.

Как  передает Арменпресс, Серена Уильямс преодолела второй круг на турнире серии ATP в Индиан-Уэльсе, обыграв в двух сетах Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 7:6 (7:5), 7:5 и  вышла в следующий круг.

В следующем раунде Серена сыграет со своей сестрой Винус.

 




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