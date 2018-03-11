Многократная победительница «Большого шлема» Серена Уильямс вышла в 3-й круг турнира в Индиана-Уэльсе.

Как передает Арменпресс, Серена Уильямс преодолела второй круг на турнире серии ATP в Индиан-Уэльсе, обыграв в двух сетах Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 7:6 (7:5), 7:5 и вышла в следующий круг.

В следующем раунде Серена сыграет со своей сестрой Винус.