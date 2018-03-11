Лилит Мкртчян и Айк Бабаян – чемпионы  Армении по пулевой  стрельбе

Определились первые победители первенства Армении по пулевой стрельбе.

Как передает Арменпресс, среди мужчин чемпионом по стрельбе из пневматического ружья стал Айк Бабаян, за ним идут Сурен Берьян и Грачик Бабаян. Среди женщин в том же виде золото завоевала Мариам Микаелян, серебро – Алла Погосян, бронзу – Ануш Налбандян.

В номинации «бегущая мишень» (бег нормальный) среди мужчин первый результат у Ованеса Маркаряна. Второй – у Давида Абаджяна, третий – у Гагика Казаряна.

В номинации «бегущая мишень» (бег нормальный) непобедимой стала Лилит Мкртчян. Второй результат – у Гоар Варданян, третий – у Арусяк Григорян.

Стрелкам предстоят соревнования по стрельбе из пневматического пистолета и «бегущая мишень» (бег смешанный).