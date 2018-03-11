Наезд со смертельным исходом на улице Вазгена Саркисяна

10 марта в 21:04 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на ереванской улице Вазгена Саркисяна, недалеко от здания Центробанка, случился наезд и необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет, группа спасателей особого назначения, которая вернулась за ненадобностью.

Выяснилось, что гражданин (личность не выяснена) на машине Mercedes G530 с г/н 99 DO 999 совершил наезд на гражданина М.Г. (1943 г/р), в результате чего последний оказался под автомобилем Toyota Camrey с г/н 760617 HC, стоявшей у обочины дороги.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до прибытия спасателей врачи скорой помощи констатировали смерть.

Спасатели оградили территорию и поднесли труп к машине скорой помощи.