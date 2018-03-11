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Наезд со смертельным исходом на улице Вазгена Саркисяна


10 марта в 21:04 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на ереванской улице Вазгена Саркисяна, недалеко от здания  Центробанка, случился наезд и необходима помощь спасателей.

На  место выехал  боевой расчет, группа  спасателей  особого назначения, которая вернулась за ненадобностью.  

Выяснилось, что гражданин (личность не выяснена) на машине Mercedes G530 с г/н 99 DO 999 совершил наезд на гражданина М.Г. (1943 г/р), в результате  чего последний оказался под автомобилем Toyota Camrey с г/н 760617 HC, стоявшей у  обочины  дороги.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, до прибытия спасателей врачи скорой  помощи констатировали смерть.

Спасатели оградили территорию и поднесли труп к  машине  скорой  помощи.




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