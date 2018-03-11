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В отеле на ул. Манандяна сгорела сауна


11 марта в 09:49 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в отеле на ул. Манандяна  горит сауна в подвальном этаже.

По вызову категории «Бис 1» на место выехали 4  боевых расчета, группа  реагирования  ЦКУ МЧС РА и дежурный врач из НКГО «АБК».

Огонь был купирован в  10:31 часов, потушен – в 10:50.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные  части сауны (10 кв/м) и частично – мебель.




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