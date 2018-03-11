В отеле на ул. Манандяна сгорела сауна

11 марта в 09:49 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в отеле на ул. Манандяна горит сауна в подвальном этаже.

По вызову категории «Бис 1» на место выехали 4 боевых расчета, группа реагирования ЦКУ МЧС РА и дежурный врач из НКГО «АБК».

Огонь был купирован в 10:31 часов, потушен – в 10:50.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные части сауны (10 кв/м) и частично – мебель.