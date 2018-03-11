10 марта вследствие инфаркта ушел из жизни ирано-армянский актер, призер МКФ «Золотой абрикос» Левон Автван, известный по фильмам «Купал» и «Парвиз». Ему был 51 год.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Tehran Times, в пятницу у Автвана случился сердечный приступ во время съемок телесериала «Невеста тьмы». Его доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Автван прожил несколько лет в Канаде. В 2010г. вернулся в Иран – для съемок в черной комедии «Парвиз» в роли Маджида Барзегари.

В 2014г. на фестивале в Дакке он был признан лучшим актером.

На 10 МКФ «Золотой абрикос» в 2013г. фильм «Парвиз» с участием Левона Автвана удостоился приза «Серебряный абрикос».

Звания лучшего артиста Автян удостоился в 2017г. на МКФ в Гамильтоне – за роль в драме «Купал» Казема Моллы.

Он сыграл также роли в фильмах Амир-Хусейна Сакафи («Человек, ставший лошадью»), Реза Атарани («Дракула») и других известных фильмах.

Левона Автяна похоронят на армянском кладбище в Тегеране.