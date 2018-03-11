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Ушел из жизни ирано-армянский актер, призер МКФ «Золотой  абрикос» Левон   Автван


10 марта вследствие инфаркта ушел из жизни ирано-армянский актер, призер МКФ «Золотой  абрикос» Левон   Автван, известный по фильмам «Купал» и «Парвиз». Ему был 51 год.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Tehran Times, в пятницу  у Автвана случился сердечный приступ во время съемок  телесериала «Невеста тьмы». Его доставили в больницу, где  он скончался на следующий день. 

Автван прожил несколько лет в  Канаде. В 2010г. вернулся в Иран – для  съемок  в черной комедии «Парвиз» в роли Маджида Барзегари.

В 2014г. на фестивале в  Дакке он был признан лучшим актером.

На 10 МКФ «Золотой  абрикос» в 2013г. фильм «Парвиз» с участием  Левона   Автвана удостоился приза  «Серебряный  абрикос».

Звания лучшего артиста Автян удостоился в 2017г.  на МКФ в Гамильтоне – за роль в драме  «Купал» Казема Моллы.

Он сыграл также роли в фильмах Амир-Хусейна Сакафи («Человек, ставший  лошадью»), Реза Атарани («Дракула») и других известных фильмах.

Левона   Автяна похоронят на армянском кладбище в Тегеране.




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