Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима - Ларс открыт для всех видов транспорта
11:19, 11 Март, 2018
По данным на 10:30 часов 11 марта, на территории Армении дороги в основном проходимы.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 12 марта в северных районах во второй половине дня, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. 11 и 12 марта ночью погода ожидается без осадков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.
Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.