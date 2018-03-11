Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Автодорога  Сотк-Карвачар труднопроходима - Ларс  открыт для  всех видов транспорта


По данным на 10:30 часов 11 марта, на территории Армении дороги в основном  проходимы.

Автодорога  Сотк-Карвачар труднопроходима.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 12 марта в северных районах во второй  половине дня, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе   ожидаются осадки.   11 и 12 марта ночью погода ожидается без осадков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Главного управления Северной  Осетии МЧС России,  автодорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации