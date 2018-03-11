Автодорога  Сотк-Карвачар труднопроходима - Ларс  открыт для  всех видов транспорта

По данным на 10:30 часов 11 марта, на территории Армении дороги в основном проходимы.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 12 марта в северных районах во второй половине дня, 13-14 марта в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. 11 и 12 марта ночью погода ожидается без осадков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Главного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.