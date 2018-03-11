В 20 общинах Армении проходят выборы ОМС

11 марта проходят выборы органов местного самоуправления в 19 общинах Армении: в Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областях и внеочередные выборы члена совета старейшин в общине Азатамут Тавушской области.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК РА, из 20 общин в 4-ех проходят выборы руководителя, в 6-и общинах – только члена совета старейшин м в 10 общинах – одновременно и выборы руководителя и члена совета старейшин.

В 8.00 часов утра по установленному Избирательным кодексом порядку, открылся 21 избирательный участок, где приняли первых избирателей.

Для регистрации голосующих задействовано 37 технических средств.

Число проголосовавших по общинам будет публиковаться на сайте ЦИК в 12.00 часов и далее – с трехчасовой периодичностью.