Египетский суд подтвердил смертный приговор в отношении 10 террористов

Уголовный суд египетской провинции Гиза подтвердил приговор к смертной казни, вынесенный в отношении 10 человек, которые были признаны виновными в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщил в субботу представитель юридической инстанции.

Еще пять радикалов, проходивших по тому же делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба, приговорены судом к пожизненному тюремному заключению.

В обвинительном заключении отмечается, что подсудимые "сформировали незаконную организацию, целями которой были нападения на общественные здания, создание угрозы единству государства, совершение терактов, направленных против христиан и представителей вооруженных сил страны".