Турция предупредила об ответе на возможные санкции США

Турция готова дать ответ на возможные санкции США. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.

В ответ на вопрос журналиста, как Турция собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: "Если они (США) хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны".

"Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: " Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет", - добавил он.





